A levantar cabeza: Barcelona recibe al Elche con varias bajas

El Barcelona afronta, este domingo (11:30 a.m.) una nueva fecha liguera con la obligación de sumar una victoria clara que le devuelva confianza y le permita no descolgarse de la lucha por el liderato que ostenta el Real Madrid. Por su parte, el Elche, gran sorpresa de la temporada, llega al Camp Nou con la ambición de dar la campanada.

Después de imponerse en el Clásico por 2-1, el conjunto blanco aventaja en cinco puntos a los azulgranas, que atraviesan un momento irregular: solo han sumado tres de los últimos nueve puntos posibles, con un sufrido triunfo frente al Girona (2-1).

Las lesiones han vuelto a condicionar al equipo catalán. Esta semana, el técnico Hansi Flick ha podido recuperar a Robert Lewandowski y Dani Olmo, aunque ha perdido a Pedri por varias semanas. El centrocampista canario, además, no habría podido participar ante el Elche por la expulsión que sufrió en el Bernabéu.

Tampoco está al máximo su joven figura, Lamine Yamal, que continúa arrastrando molestias por una pubalgia. Su participación será medida cuidadosamente por Flick, que decidirá según el desarrollo del partido cuánto puede jugar el extremo.

En la enfermería del Barça siguen también los porteros Marc-André ter Stegen y Joan García, el defensor Andreas Christensen, los mediocampistas Gavi y Pedri, además del atacante Raphinha.

Con tantas bajas, Flick dispone de pocas alternativas para configurar su alineación. Marc Casadó podría ocupar el lugar de Pedri junto a Frenkie de Jong en el medio campo, mientras que Ronald Araujo apunta a rotar con Cubarsí o Eric García en el centro de la defensa. El resto del once probablemente será el mismo que disputó el Clásico.