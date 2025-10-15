Video: exceso de velocidad ocasiona múltiple accidente en Villa Nueva

El momento exacto del percance vial quedó grabado en video.
La tarde de este miércoles se registró un accidente de tránsito en la 16 avenida de la zona 4 de Villa Nueva.
El incidente ocurrió en la ruta que conecta del Mercado Concepción hacia la Calle Real de dicho municipio.
Un conductor logró grabar el momento exacto en el que se dio este percance vial, el cual dejó tres vehículos con serios daños materiales.
En las imágenes se observa a una camioneta que transita a alta velocidad sobre el carril derecho de la mencionada ruta.
Posteriormente, no logra frenar a tiempo e impacta contra otros dos automóviles que se conducían a velocidad moderada, debido al tránsito en el sector.
Vea el video:
Debido al accidente, los Bomberos Voluntarios trasladaron a un centro médico a una persona que resultó con heridas considerables.