República Dominicana: Comunicador muere durante transmisión en vivo

-

El comunicador, promotor turístico y líder transportista, Mario Ureña, falleció este miércoles durante una transmisión en vivo.

Un lamentable suceso ocurrió durante un programa en directo en República Dominicana, en donde falleció Mario Ureña, quien era un comunicador, promotor turístico y líder transportista.

El incidente ocurrió este miércoles 3 de diciembre durante el programa "El Café de Diario 55", donde Ureña se desplomó repentinamente ante las cámaras, por un aparente paro cardíaco.

A pesar de los esfuerzos inmediatos del equipo y la llegada de emergencias, el presentador no pudo ser reanimado, dejando en shock a televidentes y colegas del medio.

Ureña, quien fue fundador de la Ruta SO (Santiago Oeste), participaba en un debate sobre la situación del transporte urbano en Santiago, una región marcada por conflictos entre pilotos y autoridades.

Mientras su abogado sindical exponía argumentos, el comunicador comenzó a mostrar signos de malestar, hasta que colapsó en el sofá del set.

El video del trágico momento ha circulado en redes sociales, donde se observa cuando panelistas se levantan y la interrupción inmediata de la emisión para auxiliarlo.

cdn37 El fundador de la Ruta SO, Mario Ureña, murió este miércoles tras sufrir un paro cardíaco mientras ofrecía una entrevista en el programa El Café de Diario 55.



El momento quedó captado en video, donde se observa cuando Ureña se desploma.



Paz! ️ A su alma pic.twitter.com/UF4eBsV2aq — @RubénTejada (@RubenTejadaM) December 3, 2025

Expuesto a estrés

Su rol como mediador en disputas transportistas lo convertía en figura clave, evitando escaladas en un sector volátil, pero también expuesto a altos niveles de estrés que, según colegas, pudieron afectar a su salud.

La muerte de Ureña ha generado una ola de condolencias, mientras que dicho programa, transmitido por Super TV 55 desde San Pedro de Macorís, suspendió operaciones por el resto del día, ofreciendo un comunicado de pésame que resalta la humanidad de Ureña.

El comunicador Mario Ureña falleció este miércoles durante un programa en directo. (Foto: redes sociales)

*Con información de SoyReferee.