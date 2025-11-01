¡Impresionante! Así fue la fuerte erupción del volcán de Fuego esta madrugada (video)

-

El volcán de Fuego registró intensas explosiones durante la madrugada de este viernes. La actividad volcánica incluye entre 8 y 15 explosiones por hora, según el Insivumeh.

Durante la madrugada de este viernes 31 de octubre, se registraron distintas erupciones del volcán de Fuego, entre ellas algunas fuertes, indicó el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología de Guatemala (Insivumeh).

Las explosiones han ocurrido a un ritmo de 8 a 15 por hora, siendo la mayoría débiles y moderadas, según el boletín vulcanológico publicado este viernes por el Insivumeh.

Por lo tanto, se han elevado columnas de gases y ceniza de color gris a alturas de hasta 4,800 metros sobre el nivel del mar, que el viento desplaza hacia el este y sureste, señalaron los expertos.

Una cámara de vigilancia logró grabar el momento exacto en que se registró una de estas explosiones, la cual ocurrió a las 2:01 de la mañana, según la grabación.

En las imágenes, se logra observar cuando la lava sale expulsada a grandes alturas sobre el volcán, para posteriormente caer de manera dispersa.

Vea el video:

A spectacular eruption lit up Guatemala’s Volcán de Fuego last night. pic.twitter.com/5WNO1ZZHJZ — Breaking911 (@Breaking911) October 31, 2025

Según el Insivumeh, los fragmentos de lava han alcanzado los 350 metros de altura sobre el cráter, provocando caída del material incandescente hacia barrancas en Santa Teresa, Ceniza, El Jute y Las Lajas, en Escuintla.