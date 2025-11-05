Presidenta de México sufre acoso en pleno recorrido público (video)

-

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, fue víctima de acoso durante un recorrido en el centro de la Ciudad de México. El video que muestra cómo el hombre se acerca y logra tocarla se ha vuelto viral.

Un hombre tocó de manera inapropiada a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien intentó mantener la calma mientras alejaba al sujeto.

El hecho ocurrió durante una caminata por el centro de la Ciudad de México.

En el video difundido en redes sociales se ve al sujeto acercarse a Sheinbaum por la espalda mientras la presidenta saludaba a otras personas. Después se acerca, le da un beso y logra tocarle el pecho.

Mira aquí el video:

A nuestra Presidenta le bastaron unos metros afuera de Palacio para convertirse en víctima.



Ese es el México sobre el que caminamos todos los días: si nos va bien es acoso, si nos va mal nos matan o desaparecen. pic.twitter.com/gCRIQzuozS — Ceci Flores 6623415616 (@CeciPatriciaF) November 5, 2025

La mandataria dijo que pese a lo ocurrido, no reforzará su equipo de seguridad.

Lo denunció

"Si esto le hacen a la presidenta, ¿qué va a pasar con todas las jóvenes de México", dijo Sheinbaum al revelar que denunció penalmente al hombre que la acosó en una salida de Palacio Nacional.

"Presenté una denuncia porque esto es algo que viví como mujer, pero lo vivimos las mujeres en nuestro país. Lo he vivido antes cuando no era presidenta, cuando era estudiante. El acoso es un delito en la Ciudad de México", apuntó en su conferencia 'mañanera' de este miércoles 5 de noviembre.

Diputados de la Ciudad de México, del oficialista partido Morena, condenaron el acto y expresaron su respaldo a la mandataria.