Alerta en Panajachel tras hallazgo del cuerpo de un extranjero

El MP inició una investigación tras el hallazgo del cuerpo sin vida de un ciudadano estadounidense, en una residencia del municipio de Panajachel, Sololá.
OTRAS NOTICIAS: Hallan el cuerpo de una joven dentro de una bolsa en Sacatepéquez
Un extranjero de nacionalidad estadounidense, identificado como Tyson John Mark, fue hallado sin vida en una residencia en el municipio de Panajachel, Sololá.
Fiscales del Ministerio Público (MP) llegaron para realizar las investigaciones correspondientes, luego de ser alertados por vecinos del sector.
Según información preliminar, la víctima habría muerto por asfixia por estrangulamiento, sin embargo, el MP sigue con las pesquisas del caso.
El crimen ha impactado
Por la nacionalidad de la víctima, el caso probablemente escalará a nivel diplomático, involucrando a la Embajada de Estados Unidos en Guatemala. Esto incrementa la presión sobre el Ministerio Público para esclarecer un crimen que impacta a la comunidad internacional radicada en Sololá.
Cabe mencionar que Panajachel es un municipio alberga una gran comunidad de residentes y visitantes extranjeros, incluyendo un número significativo de estadounidenses.