Impactantes imágenes de un edificio en llamas en Milán (video)

Los bomberos italianos combatieron el domingo un incendio en un rascacielos de Milán, que se extendió rápidamente a través de un edificio residencial de 20 pisos y que arrojó grandes cantidades de humo negro al aire.

Los residentes fueron evacuados apresuradamente. El alcalde Giuseppe Sala dijo a los medios locales que no hubo informes de heridos o muertes, pero que los bomberos estaban derribando puertas, apartamento por apartamento, para asegurarse de que no hubiera víctimas.

Dijo que unas 20 personas fueron evacuadas sin incidentes. El edificio de 60 metros de altura forma parte de un proyecto de desarrollo reciente, fue diseñado para parecerse a la quilla de un barco e incluía una vela de aluminio en su techo, que se quemó y cayó a la calle en pedazos.

Un bombero le dijo al periódico Corriere della Sera que el fuego aún era limitado cuando llegaron y que los bomberos pudieron sacar a los residentes. En una hora, las llamas se habían extendido desde el piso 15, donde parece haber comenzado el fuego, devorando rápidamente toda la fachada del edificio. En el video se puede ver la magnitud del incendio.