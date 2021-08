Captan "tornados de fuego" en incendios forestales de California

Mientras que en Nueva Orleans, Estados Unidos (EE. UU.), el huracán Ida está provocando estragos y la evacuación de miles de personas, en California, un incendio forestal amenaza con arrasar comunidades completas.

El incendio lleva más de una semana activo. Bomberos y socorristas han tratado de sofocarlo, pero el viento y las condiciones climáticas lo han imposibilitado.

Incluso, el Departamento de Bomberos de Riverside publicó un video que muestra la intensidad del fuego, el cual forma hasta "tornados", y que fue captado el sábado 28 de agosto.

#ChaparralFire Thank you, Cy Phenice for this powerful video clip of the fire conditions yesterday. pic.twitter.com/kS7VTDSiGL — CAL FIRE/Riverside County Fire Department (@CALFIRERRU) August 29, 2021

Debido a esta situación, siete estados del oeste de EE. UU. se encuentran en alerta y han quemado más de 1 millón de hectáreas, de acuerdo a lo reportado por el Centro Nacional Interagencial de Incendios.

Las zonas más afectadas son California, Nevada, Oregón, Colorado, Wyoming, Idaho y Montana, todos están bajo alerta de calidad de aire.