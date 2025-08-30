Video: Intento de robo en Barrio Moderno queda grabado

-

El hecho ocurrió la noche del pasado jueves 28 de agosto, en la zona 2 capitalina.

En la 2a. calle, entre 9a. y 10. avenida del Barrio Moderno, ubicado en la zona 2 de la ciudad de Guatemala, quedó grabado el momento en el que un hombre intentó robarse un vehículo de dos ruedas, el cual se encontraba estacionado.

El hombre caminó por la banqueta y al ver que no se encontraba nadie a su alrededor, intentó ejecutar el robo.

Esta persona con un objeto trató de manipular la cerradura, pero segundos después al verse descubierto huyó del lugar, dejando tirada dicha herramienta.

Esto sucedió a las 21:58 horas del pasado jueves. Además, se dio a conocer que ya fue puesta la denuncia para dar con su paradero.

Un lector de Soy502 comparte las imágenes captadas por las cámaras de seguridad del sector.

Videos

Intento de robo de una motocicleta en la 2a. calle, entre 9a. y 10. avenida del Barrio Moderno, de la zona 2, en la ciudad de Guatemala. pic.twitter.com/7sX4DjV3BM — Geber Osorio (@OsorioGeber) August 30, 2025

En los videos compartidos se logra observar el intento fallido del robo y el instante en que el hombre corre para huir del lugar tras ser descubierto.