Cámara capta asalto a mujer en zona 1 (video)

La víctima aún consternada por lo ocurrido continúa su recorrido tras el asalto.

Una cámara de seguridad registró el momento en que una mujer fue asaltada sobre la 18 avenida y 4ª calle de la zona 1, cerca del cuartel Matamoros.

En las imágenes se observa cómo el delincuente intercepta a la víctima y, con violencia, le arrebata sus pertenencias mientras ella intenta resistirse desde el suelo.

El ataque dura menos de un minuto, mientras automovilistas pasan de largo sin intervenir.

Cámara capta asalto a mujer en zona 1

La mujer, visiblemente consternada, retoma su camino después del robo.

El asalto ocurrió la tarde del miércoles 27 de agosto y las imágenes fueron difundidas un día después por la página de Facebook La Parroquia.

El video ha desatado críticas en redes sociales por la indiferencia de quienes presenciaron el hecho.

Otro caso

Uno de los casos de asaltos en zona 1 que resonó internacionalmente fue el que ocurrió el pasado 27 de julio, donde Christopher Howard, ciudadano estadounidense de Luisiana, fue víctima de un robo a mano armada cerca del Parque Isabel La Católica, en la zona 1.

En el video del ataque se escucha al delincuente referirse a él como "gringo" antes de dispararle.

En redes sociales circula un video que muestra el momento de un asalto que termina con una persona fallecida.



El Ministerio Público (MP) confirmó a Soy502 que el video sigue bajo análisis como parte de la investigación, cuyo objetivo es esclarecer el crimen e identificar al responsable.

