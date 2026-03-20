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PNC lanza recomendaciones a conductores del transporte pesado para evitar accidentes

  • Por Reychel Méndez
20 de marzo de 2026, 10:59
La PNC envió un mensaje a los conductores del transporte pesado para que eviten accidentes durante la Semana Santa. (Foto: Captura de video)

La PNC envió un mensaje a los conductores del transporte pesado para que eviten accidentes durante la Semana Santa. (Foto: Captura de video)

Las autoridades policiales dan algunas instrucciones y recomendaciones a los conductores de transporte pesado para esta Semana Santa.

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Por medio de redes sociales, el Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil (PNC), brindó un mensaje a los conductores de transporte pesado, en el que hacen un recordatorio a los pilotos para que transiten con precaución y mantengan sus vehículos en las condiciones óptimas.

Esto con el objetivo de evitar accidentes o percances en carreteras durante esta Semana Santa.

Asimismo, solicitaron revisar llantas, frenos y luces. Además, pidieron a los conductores que laborarán durante la Semana Mayor, que tomen sus descansos en ruta si es necesario. 

También recordaron que durante Semana Santa, las autoridades seguirán realizando operativos para garantizar la seguridad vial. Por último recordaron que para esa semana solo podrán transitar transportes pesados con productos perecederos, alimentos y bebidas, combustibles y grúas.

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