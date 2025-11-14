Alerta en Madrid: Mbappé será baja con Francia por lesión en el tobillo

-

Kylian Mbappé será baja con Francia, ya clasificada al Mundial 2026, en el partido en Azerbaiyán del domingo debido a molestias físicas, anunció el viernes la Federación Francesa de Futbol (FFF).

El atacante del Real Madrid, autor de un doblete con su selección el jueves contra Ucrania (4-0), "todavía tiene molestias por una inflamación en el tobillo derecho y necesita someterse a pruebas, que realizará este día en Madrid", precisó la FFF.

Sus compañeros de selección volarán este viernes a Bakú, donde disputarán el domingo el último partido del grupo D de las eliminatorias europeas de clasificación al Mundial 2026, sin nada en juego.

✍️ AMPLIACIÓN | Informa @MelchorRuizCope



Ni Mbappé ni Camavinga tienen nada importante



Los 2 estarán disponibles para el partido de Liga en Elche



▶️ Tras el parón, Xabi Alonso podría recuperar a gran parte de los jugadores que están en la enfermería



#PartidazoCOPE pic.twitter.com/A6WeLztxCh — El Partidazo de COPE (@partidazocope) November 14, 2025

Con dos goles y una asistencia, el capitán Mbappé lideró a los suyos el jueves en el Estadio de Francia y alcanzó los 55 goles en 94 partidos con los Bleues, a solo dos dianas del récord de goles de Olivier Giroud.

Su baja se une a la de su compatriota y compañero en el Real Madrid, Eduardo Camavinga, que sufre molestias musculares en un muslo.