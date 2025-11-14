Versión Impresa
Alerta en Madrid: Mbappé será baja con Francia por lesión en el tobillo

  • Con información de AFP
14 de noviembre de 2025, 11:32
Real Madrid
El astro francés fue liberado por el cuerpo técnico para volver al Real Madrid y empezar su recuperación. (Foto: AFP)

Kylian Mbappé será baja con Francia, ya clasificada al Mundial 2026, en el partido en Azerbaiyán del domingo debido a molestias físicas, anunció el viernes la Federación Francesa de Futbol (FFF).

El atacante del Real Madrid, autor de un doblete con su selección el jueves contra Ucrania (4-0), "todavía tiene molestias por una inflamación en el tobillo derecho y necesita someterse a pruebas, que realizará este día en Madrid", precisó la FFF.

Sus compañeros de selección volarán este viernes a Bakú, donde disputarán el domingo el último partido del grupo D de las eliminatorias europeas de clasificación al Mundial 2026, sin nada en juego.

 

 

Con dos goles y una asistencia, el capitán Mbappé lideró a los suyos el jueves en el Estadio de Francia y alcanzó los 55 goles en 94 partidos con los Bleues, a solo dos dianas del récord de goles de Olivier Giroud.

Su baja se une a la de su compatriota y compañero en el Real Madrid, Eduardo Camavinga, que sufre molestias musculares en un muslo.

