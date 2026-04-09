¡Grabado! Así cierra las puertas de la USAC el Ministerio Público

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Tras diligencias realizadas para dar seguimiento al caso del bloqueo en el ingreso de la USAC, el MP cierra las instalaciones.

OTRAS NOTICIAS: Ministerio Público ingresa a la USAC tras bloqueo en el ingreso de Campus Central

Tras el ingreso del Ministerio Público a la Universidad San Carlos esta mañana, se notifica que se está realizando el cierre de la misma.

Esta decisión se tomó luego que las autoridades lograran ingresar y realizar las inspecciones correspondientes junto a la Fiscalía de Delitos contra el Patrimonio Cultural de la Nación en Guatemala.

En el lugar se mantiene la presencia de agentes de la Policía Nacional Civil brindando apoyo a los agentes del Ministerio.

El ingreso al campus de la casa de estudios se había mantenido bloqueado por estudiantes que protestaban contra la reelección de Walter Mazariegos como rector de la USAC.

Panorama de la USAC tras diligencias del Ministerio Público.



: Fredy Hernández pic.twitter.com/1KZq2jdiKB — Informarito502 (@soyinformativo) April 9, 2026

Ante el cierre del centro universitario, estudiantes se oponen a la acción e impiden que se logren cerrar los portones.

Durante las diligencias también se ha contado con personal de la Procuraduría de Derechos Humanos.

Estudiantes se oponen al cierre de la USAC



: Estuardo Paredes pic.twitter.com/0fepw0hO8v — Informarito502 (@soyinformativo) April 9, 2026

Mientras tanto, la Unidad de Bienestar Animal (UBA) del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) indican que necesitan ingresar al campus para revisar a los animales que se encuentran en el Hospital Veterinario de la universidad, aunque su ingreso aún no está autorizado.