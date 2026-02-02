Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Futbolista agrede a árbitra durante un partido y causa indignación (video)

  • Por Reychel Méndez
01 de febrero de 2026, 19:56
El ataque ocurrió luego de que el futbolista manifestara su inconformidad por una decisión arbitral.&nbsp;(Foto ilustrativa: Shutterstock)

El ataque ocurrió luego de que el futbolista manifestara su inconformidad por una decisión arbitral. (Foto ilustrativa: Shutterstock)

Uno de los jugadores agrede a la mujer árbitro luego que lo sancionara en el campo.

OTRAS NOTICIAS: Localizan a un hombre sin vida en Villa Nueva

En redes sociales se ha viralizado un video donde se capturó el momento exacto donde durante un partido de futbol un jugador agrede a una mujer árbitro. 

El hecho sucedió en San Juan Cotzal, Quiché y según se puede observar el ataque inició cuando el futbolista manifestara su inconformidad por una decisión arbitral.

Algunos personas que observaban el encuentro grabaron el momento exacto donde ambos discuten y el hombre golpea a la árbitro.

Tras el incidente otros jugadores se acercan a la afectada para verificar que esté bien.

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar