Futbolista agrede a árbitra durante un partido y causa indignación (video)

Uno de los jugadores agrede a la mujer árbitro luego que lo sancionara en el campo.
En redes sociales se ha viralizado un video donde se capturó el momento exacto donde durante un partido de futbol un jugador agrede a una mujer árbitro.
El hecho sucedió en San Juan Cotzal, Quiché y según se puede observar el ataque inició cuando el futbolista manifestara su inconformidad por una decisión arbitral.
Algunos personas que observaban el encuentro grabaron el momento exacto donde ambos discuten y el hombre golpea a la árbitro.
Tras el incidente otros jugadores se acercan a la afectada para verificar que esté bien.