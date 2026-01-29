Vehículo impacta contra un árbol en el arriate central del bulevar Liberación

Tránsito podría complicarse por este percance vial.
Un hecho vehicular se reportó en las primeras horas de la mañana de este jueves 29 de enero, donde un picop impactó contra un árbol que estaba en el arriate central de la 1ra avenida de la zona 9 en bulevar Liberación.
Al lugar se presentaron elementos de Bomberos Municipales quienes evaluaron a dos personas y posteriormente las trasladaron a un centro asistencial debido a la gravedad de sus lesiones.
El vehículo ocupa un carril por lo que obstaculiza el tránsito, agentes de la PMT se encuentran en al área para agilizar el tránsito que se dirige con dirección al trébol.