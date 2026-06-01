Fue a visitar a su hermano en prisión y fue sorprendida con una orden de aprehensión

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Una mujer fue capturada en la entrada del centro carcelario de Pavón, cuando al verificar sus antecedentes, determinaron que contaba con una orden de detención.

La ahora detenida pretendía ingresar a visitar a su hermano quien guarda prisión por extorsión. La acción fue ejecutada por agentes de la Policía Nacional Civil, quienes indicaron que su orden de captura también correspondía al delito de extorsión.

Norma Liseth Patzán, de 55 años fue identificada y capturada por investigadores de la unidad contra el desarrollo criminal de las pandillas.

Tras confirmar su identidad, fue trasladada a la Torre de Tribunales y presentada ante el juez de turno.

La ahora detenida era buscada por extorsión. (Foto: PNC)