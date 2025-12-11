Mujer pone en riesgo su vida y la de su bebé en un bus extraurbano (Video)

Un video captó el momento en el que una mujer con su bebé en la espalda viaja en la puerta de un bus.
En redes sociales circula un video de una madre que lleva amarrada en la espalda a su pequeña, mientras viajan en la puerta de un bus extraurbano.
En las imágenes se observa cómo la menor queda al aire, mientras la madre viaja en la última grada del transporte público.
Esto pasó en ruta a Momostenango, Totonicapán, mientras el bus viajaba a gran velocidad por la carretera.
En el video se puede observar como el piloto acelera sin importar las curvas pronunciadas.