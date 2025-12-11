Tráiler pierde el control y colisiona en un poste eléctrico en ruta al Atlántico

Un tráiler impactó contra un poste de electricidad en el km. 8.5 ruta al Atlántico dejando daños materiales.
La mañana de este 11 de diciembre se complica para las personas que transitan en ruta al Atlántico, esta madrugada en el kilómetro 8.5 ruta al Atlántico, un tráiler colisionó contra un poste de electricidad, donde solo se reportan daños materiales.
En la imagen se puede observar que la parte delantera del cabezal quedó destruida en uno de los laterales al impactar con el poste.
PROVIAL atendió el percance y las autoridades se encuentran regulando el tránsito vehicular para agilizar el paso.
Hasta el momento funciona únicamente uno de los carriles que dirigen hacia el norte del país.
Se estima que el transporte sea removido en las próximas horas para liberar el paso y queden en funcionamiento ambos carriles.