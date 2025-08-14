(VIDEO) Municipal remonta al Real España y es líder de grupo

-

Aunque les tocó sufrir, Municipal consiguió finalmente su primera victoria bajo la luz artificial del estadio El Trébol, en el tercer partido bajo estas condiciones, al remontar frente al Real España (2-1) y mantener su esperanza por seguir en el certamen internacional.

La situación volvió a repetirse para los rojos, un gol tempranero en contra. Al minuto 18, un tiro libre de Jack Baptiste desde la izquierda encontró sin marca alguna en el área a Daniel Aparicio, quien de cabeza superó a Kénderson Navarro para abrir el marcador a favor de la visita.

Los hondureños tuvieron para ampliar la ventaja en ocasiones de Baptiste (23 y 40), pero en la primera se encontró con Navarro y la segunda terminó por encima del marco.

Por su parte, los escarlatas respondieron con una pared entre Cristian Hernández y Jónathan Franco, que terminó con un tiro-centro del último, que se fue por arriba del marco de Luis López.

La más clara llegó casi sobre el cierre de la primera mitad, al 45+4, cuando un centro pasado desde la derecha habilitó a "Cheka", quien de cabeza buscó a José Carlos Martínez, que no pudo direccionar bien el remate y terminó despejando el balón, en lugar de patear al marco.

¡José Morales lo empata para Municipal! pic.twitter.com/suWWB7tU7v — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) August 14, 2025

Ya para la segunda mitad, hubo un cambio de chip total y los capitalinos comenzaron a generar más ocasiones hasta que consiguieron su recompensa.

Sobre el 65, José Morales se encargó de igualar las acciones al aprovechar un balón vivo dentro del área, tras un despeje a medias de la defensiva, para fusilar al arquero López, que no pudo hacer nada para evitar el 1-1.

Cinco minutos después, Pedro Altán, quien ingresó desde el banquillo, hizo una gran jugada individual, se quitó a dos rivales de encima y mandó un pase filtrado para el ingreso del "Flaco", quien al apenas acomodarse, sacó un zurdazo para el 2-1 y desatar la locura de todos los presentes en El Trébol.

¡Los Rojos le dan la vuelta con el gol de José Martínez! ⚽ pic.twitter.com/JObFKqwihg — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) August 14, 2025

De esta manera, los rojos se colocan líderes del sector B, aunque con un partido más que San Miguelito y Herediano, y mantienen intacta sus aspiraciones por meterse en la siguiente ronda de la Copa Centroamericana, aunque para ello necesitará derrotar al conjunto costarricense.