¡Nadan en la calle! Se registran inundaciones en Escuintla (videos)

  • Por Geber Osorio
15 de octubre de 2025, 20:36
Mientras algunos se ven afectados para movilizarse, otros aprovechan a refrescarse. (Foto: captura de video)

Lo ocurrido este 15 de octubre quedó grabado en video.

Luego de que se registraran intensas lluvias en el departamento de Escuintla, algunas calles se inundaron. 

Tras estos sucesos, algunas personas se vieron afectadas, debido a que las vías se encontraban intransitables.

Otros ciudadanos mencionaron que las calles se encuentran sucias debido a la cantidad de basura que vecinos y otras personas dejan tirada.

Nadando en plena calle

Mientras que, en imágenes compartidas en redes sociales, se observa a jóvenes nadando en la vía pública, debido a la acumulación agua que cubrió la arteria.

Algunos internautas indicaron: "hay que verle el lado bueno a las cosas" y también mencionaron que "están aprovechando a refrescarse del calor".

Vea el video:

