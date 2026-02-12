Dos automóviles querían rebasar contra la vía y un agente los hace retroceder

Un agente de la PMT de Mixco se encontraba en el lugar y los hizo retroceder.
Una imprudencia vial quedó captada en video y se viralizó en redes sociales, ya que dos vehículos obstaculizaron el paso varios minutos por conducir en contra de la vía para adelantar a los demás conductores.
En el video se puede observar que dos automóviles intentan adelantarse hasta el semáforo y acceder a la Villa Deportiva. Un agente de la Policía Municipal de Mixco, no lo permite y les pide que retrocedan y hagan de nuevo la fila para permitir que los vehículos que van en su carril puedan seguir su camino.
Esto sucedió en uno de los pasos con mayor afluencia en San Cristobal.
Así sucedió: