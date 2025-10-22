¡Entra al campo! Perro se roba el show en los Juegos Centroamericanos 2025 (videos)

-

En el partido de Guatemala vs El Salvador apareció un adorable intruso.

Durante el partido de fútbol entre Guatemala y El Salvador, correspondiente a la segunda jornada en los Juegos Centroamericanos 2025, un perro ingresó al campo del Estadio Cementos Progreso.

El intruso entró jugando con una botella de plástico, por lo que el encuentro deportivo se vio interrumpido unos momentos en lo que salía del terreno de juego.

Luego de unos segundos, el portero salvadoreño logró agarrar el objeto con el que jugaba el canino y se la tiró a un costado de la portería para que saliera del campo.

Minutos después, volvió a aparecer el perro corriendo sobre la banda derecha de la cancha, pasando frente al cuerpo técnico de los equipos y saliendo sobre la pista de tartán.

Un perro se roba el show en los Juegos Centroamericanos 2025 durante el partido de fútbol donde Guatemala le ganó 2-0 a El Salvador. pic.twitter.com/MSxwustqT1 — Geber Osorio (@OsorioGeber) October 22, 2025

Guatemala a semifinales

El partido finalizó con victoria para los guatemaltecos con un marcador final de 2 a 0, con goles de Ariel Lon y de Diego Fernández.

Con esta segunda victoria, la Selección Nacional Sub 21 se clasificó a las semifinales, tras quedar en primer lugar de su grupo.