(VIDEO) PSG gana, pero deja dudas en su estreno en la Ligue 1

El París Saint-Germain, con un once inicial de varios suplentes, hizo un partido sin brillo, pero ganó 1-0 en el campo del Nantes, este domingo en el cierre de la primera jornada de la Ligue 1.
El equipo del DT español Luis Enrique cumplió así la misión de llevarse los tres primeros puntos, apenas cuatro días después de ganar la Supercopa de Europa en tanda de penales al Tottenham.
La victoria del PSG en La Beaujoire llegó gracias a un solitario tanto del portugués Vitinha, con un disparo desde lejos en el minuto 67.
El nuevo arquero de los parisinos, Lucas Chevalier, pudo mantener su portería imbatida en su primer partido liguero con el equipo de la capital, donde también debutó el defensa ucraniano Illia Zabarnyi, otra de sus caras nuevas.
Luis Enrique no recuperó a todas sus tropas hasta el 6 de agosto, apenas tres semanas después del final de una temporada que fue histórica para el PSG.
De entrada, el entrenador decidió dejar fuera del once inicial a varios pesos pesados (Marquinhos, Achraf Hakimi, Nuno Mendes, Willian Pacho, Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembelé, Desiré Doué) y los habituales suplentes, por el pobre futbol mostrado, no aprovecharon la oportunidad.