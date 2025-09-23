(VIDEO) PSG recibe con honores a Dembélé tras ganar el Balón de Oro

El Paris Saint‑Germain vivió este martes un momento emotivo en su vuelta al trabajo. Ousmane Dembélé, flamante ganador del Balón de Oro 2025, fue recibido con gran entusiasmo por parte del club, sus compañeros de vestuario y el cuerpo técnico antes del entrenamiento matinal.
Al llegar a las instalaciones, el delantero francés entró sujetando el trofeo con orgullo, y fue inmediatamente abrazado por colegas y colaboradores que le felicitaron entre risas y aplausos. El entrenador Luis Enrique protagonizó la escena más destacada. Al ver a Dembélé con el premio, exclamó con alegría "¡Ousmane Dembélé! ¡El Balón de Oro!", corrió hacia él, lo abrazó efusivamente y hasta besó el galardón, causando un momento de gran emoción en el vestuario.
Los jugadores le rodearon, tomaron fotos y algunos bromearon sobre lo brillante que se ve con el trofeo en manos. El ambiente fue festivo, pero cálido, mostrando la admiración que genera el reconocimiento individual dentro de un equipo que también celebra logros colectivos.
Dembélé, visiblemente conmovido, dedicó palabras de agradecimiento a sus compañeros, al técnico y al club en general, reconociendo que el éxito individual no podría concebirse sin el respaldo del equipo y la institución.