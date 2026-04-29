Reportan complicaciones en el tránsito tras percances viales (Video)

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Complicaciones viales afectan el tránsito en Villa Nueva este miércoles.

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Este miércoles 29 se reportan algunos percances viales en Villa Nueva que han afectado el tránsito en el municipio y que sigue complicando la movilidad vehicular.

Poco después de media noche, reportaron que en la cuesta de Villa Lobos quedó combustible derramado por varios metros, por lo que personal municipal trabajó colocando material sólido para limpiar el área y habilitar el paso.

Combustible derramado en la subida de Villa Lobos #PMTVillaNueva trabaja en el lugar, reporta dificultad para transitar en el lugar. pic.twitter.com/M8XONnLe4C — TRANSITO VILLA NUEVA (@PMT_VILLANUEVA) April 29, 2026

En el kilómetro 12.5 de la ruta CA-9 con dirección al sur, un tráiler botó la carga de construcción en el puente de aéreo de San Cristóbal, por lo que se obstaculizó el paso mientras se coordinó el retiro de los residuos y del transporte.

Tráiler botó la carga en el km. 12.5 ruta CA-9 con dirección al sur iniciando el puente de aéreo de San Cristóbal, #PMTVillaNueva apoya en el lugar. pic.twitter.com/6wfHmB8Fyb — TRANSITO VILLA NUEVA (@PMT_VILLANUEVA) April 29, 2026

Dalia Santos de la Policía Municipal de tránsito informó que los percances de la madrugada ya afectan varios puntos del municipio, también reportó que en el kilómetro 17.5 sobre la ruta CA-9 se ha paralizado por completamente el paso.

Asimismo, indicó que la fila de vehículos asciende al paso de los minutos y que la cola ya se registra en el kilómetro 19 de esta que conduce a la Ciudad de Guatemala.