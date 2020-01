Un video muestra cómo un hombre de 33 años golpea brutalmente a un comensal dentro de un bar y le provocó la muerte.

La víctima fue llevado a un hospital en estado grave y tras pasar cuatro días luchando por su vida, murió. El agresor enfrenta ahora severos cargos.

La policía reveló el clip dentro de un bar en St. Clair Shores. El hombre de 47 años murió en el hospital unos días después, y el agresor, de 33 años fue acusado de asesinato.

Cuando la policía de Michigan llegó, encontró a Shawn Kubic, de 47 años, tendido en el suelo, inconsciente y sangrando. Fue tratado y llevado a un hospital local.

La policía confirmó que Kubic murió como resultado de sus heridas.

Según la Fiscalía del condado de Macomb, Hatum Jarguis Akrawi, de 33 años, de Fraser, supuestamente esperó hasta que Kubic volteó la cabeza para hablar con un amigo cuando Akrawi lo golpeó en la cabeza y cayó al suelo, inconsciente. El amigo de Akrawi supuestamente vertió su bebida sobre el cuerpo de Kubic.

BREAKING: DEADLY sucker punch at Kapone’s Bar (St. Clair Shores) shows 47 year old Shawn Kubic attacked Sun Dec. 22nd. Hatum Akrawi is BEHIND BARS charged w/ 2nd degree MURDER & manslaughter. A 2nd man also CHARGED, after throwing drink on victim. ⁦@wxyzdetroit⁩ #4PM #6PM pic.twitter.com/mw8byxA8dG — Simon Shaykhet WXYZ (@simonshaykhet) January 6, 2020

Akrawi fue procesado bajo un cargo de asalto con la intención de hacer un gran daño corporal, menos que el asesinato, un delito grave de 10 años. Se le aplicó una fianza de 50 mil dólares en efectivo o garantía.

Tras la muerte de Kubic, Akrawi fue nuevamente procesado por cargos adicionales de homicidio de segundo grado y homicidio involuntario, un delito que conlleva una pena máxima de cadena perpetua. La fianza subió a 200 mil dólares en efectivo o garantía.