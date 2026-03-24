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¡Imágenes fuertes! Así ocurrió el ataque armado en zona 1 (video)

  • Por Reychel Méndez
24 de marzo de 2026, 11:26
Tres personas quedaron fallecidas tras ataque armado en la zona 1 capitalina (Foto: Captura de video)

Tres personas quedaron fallecidas tras ataque armado en la zona 1 capitalina (Foto: Captura de video)

Tres hombres fueron asesinados en medio de una calle transitada en la zona 1

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Un video captado desde una cámara de seguridad evidenció el momento en el que un hombre atacó a otros tres con un arma de fuego y terminaron perdiendo la vida.

El hecho se registró en la 19 calle y 3ra. avenida de la zona 1 capitalina, lugar en donde Bomberos Voluntarios realizaron primeros auxilios y reanimación a las víctimas pero determinaron que los tres heridos habían fallecido. 

En el video se puede observar que el atacante portaba casco de seguridad de motocicleta y discutió con dos de sus víctimas por algunos minutos hasta que abrió fuego y huyó del lugar, metros más adelante vuelve a disparar a la tercera víctima y se da a la fuga. 

Al lugar se presentaron las fuerzas de seguridad y los investigadores del Ministerio Público para realizar las diligencias correspondientes.

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