Se salvan de quedar atrapados dentro de su auto tras incendio (video)

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Aparentemente el siniestro se originó por un corto circuito.

La mañana de este miércoles 29 de abril se reporta un incendio vehicular a la altura del kilómetro 28 de la ruta al Atlántico, donde Bomberos Municipales Departamentales lograron sofocar las llamas.

Por causas que aún se desconocen, el vehículo se incendió. Bomberos de San Antonio La Paz, trabajaron en el lugar por algunos minutos mientras que paramédicos brindaron atención a dos personas que iban a bordo del vehículo.

Incendio vehicular en el kilómetro 28 de la ruta al Atlántico. Solo se reportan daños materiales pic.twitter.com/1DkuErShxX — teinformogt (@teinformogt) April 29, 2026

De este hecho solo se reportaron daños materiales y no fue necesario trasladar a las víctimas a un centro asistencial ya que solo presentaban crisis nerviosa.

El incendio fue controlado tras algunos minutos de trabajo. (Foto: ASONBOMD)

Según declaraciones de los afectados, viajaban de Baja Verapaz rumbo a la ciudad capital, cuando vieron que comenzó a salir humo en la parte delantera del vehículo y detuvieron la marcha. Tras unos minutos, el fuego consumió el vehículo.

Durante el trabajo de los socorristas se habilitó un carril reversible que permitió a los vehículos avanzar.