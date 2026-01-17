VIDEO: Silbidos a Vinícius y su tristeza en el túnel del Bernabéu

-

La afición madridista hizo sentir su malestar por los últimos resultados negativos del Real Madrid y se adueñó del estadio Bernabéu para silbar a varios de los jugadores del plantel.

El objetivo principal fue Vínicius Júnior, quien es de los más señalados por la crisis de resultados que atravesó la institución en las últimas semanas.

Real Madrid fans booed every single player with loudest boos for Vinicius, Bellingham and Valverde pic.twitter.com/3ClpU35SZl — Troll Football Media (@TrollFootball2) January 17, 2026

Otros de los más señalados fueron: Jude Bellingham, Fede Valverde y Dean Huijsen.

Todo el Bernabéu esta silbando a Vinicius cada vez que toca la pelota



Podés querer cambiar el modelo del club pero jamás van a poder cambiar la exigencia que tiene un club importante.



El Bernabéu se hizo escuchar y silbo a todos desde el calentamiento.pic.twitter.com/wnAO2AfB8F — 9/12 (@lauti_rioss) January 17, 2026

El lamento de Vinícius

Al saber del ambiente tenso y del reproche de la afición, fijada principalmente en él, Vinícius no pudo ocultar su desazón y se rompió en el túnel del Bernabéu.

VINÍCIUS desolado en el túnel de vestuario, hasta llorando.



Kylian Mbappé y Pintus tienen que apoyarlo pic.twitter.com/oosFyiHUSE — (fan) REAL MADRID FANS (@AdriRM33) January 17, 2026

Algunos de sus compañeros le dieron palmaditas de aliento, pero el brasileño no logró ocultar su bajón ante la situación.