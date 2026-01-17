VIDEO: Silbidos a Vinícius y su tristeza en el túnel del Bernabéu

La afición madridista hizo sentir su malestar por los últimos resultados negativos del Real Madrid y se adueñó del estadio Bernabéu para silbar a varios de los jugadores del plantel.
MÁS DEL PARTIDO: El Real Madrid gana con Arbeloa ante silbatina de su afición
El objetivo principal fue Vínicius Júnior, quien es de los más señalados por la crisis de resultados que atravesó la institución en las últimas semanas.
Otros de los más señalados fueron: Jude Bellingham, Fede Valverde y Dean Huijsen.
El lamento de Vinícius
Al saber del ambiente tenso y del reproche de la afición, fijada principalmente en él, Vinícius no pudo ocultar su desazón y se rompió en el túnel del Bernabéu.
Algunos de sus compañeros le dieron palmaditas de aliento, pero el brasileño no logró ocultar su bajón ante la situación.