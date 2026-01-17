Versión Impresa
VIDEO: Silbidos a Vinícius y su tristeza en el túnel del Bernabéu

  • Por Soy502
17 de enero de 2026, 09:54
El brasileño Vinícius no soportó la presión de la afición en el partido ante el Levante. (Foto: Redes)

La afición madridista hizo sentir su malestar por los últimos resultados negativos del Real Madrid y se adueñó del estadio Bernabéu para silbar a varios de los jugadores del plantel.

El objetivo principal fue Vínicius Júnior, quien es de los más señalados por la crisis de resultados que atravesó la institución en las últimas semanas.

 

 

Otros de los más señalados fueron: Jude Bellingham, Fede Valverde y Dean Huijsen.

 

 

El lamento de Vinícius

Al saber del ambiente tenso y del reproche de la afición, fijada principalmente en él, Vinícius no pudo ocultar su desazón y se rompió en el túnel del Bernabéu.

 

 

Algunos de sus compañeros le dieron palmaditas de aliento, pero el brasileño no logró ocultar su bajón ante la situación.

