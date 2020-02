Video en TikTok les cuesta el puesto a trabajadores en aeropuerto

Lo que comenzó como un video divertido para compartirlo en TikTok, se convirtió en la peor de las decisiones de un grupo de trabajadores del aeropuerto de Fresno, California.

Todo comenzó con un video en el que cuatro agentes de la seguridad bailan en un video corto para esta plataforma digital, el cual iba ganando una gran popularidad en esta red. Sin embargo, de la noche a la mañana el material desapareció.

Posteriormente se dio a conocer que los protagonistas del clip fueron despedidos del Aeropuerto Internacional Fresno Yosemite.

Los trabajadores, que son empleados subcontratados, comentaron a la cadena KSEE, que el video lo grabaron después de su turno, cuando ya no había mucho trabajo. El video es muy corto, y los muestra bailando y disfrutando su trabajo. Agregaron que no los despidieron sino hasta que sobrepasaron las más de 250 mil vistas en la red TikTok, más todas las vistas que se han llevado en Twitter.

El video se filmó el 24 de enero y desde entonces se ha convertido en una sensación de las redes sociales.

Los trabajadores dijeron no arrepentirse: “Ni siquiera entiendo qué hay de malo en lo que hicimos, si le estamos dando una promoción positiva a la compañía”.