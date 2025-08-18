(VIDEO) Vasco da Gama golea al Santos y Neymar sale llorando

-

El Santos anunció este domingo la destitución de su entrenador, Cléber Xavier, minutos después de ser goleado 6-0 por el Vasco da Gama en la vigésima fecha del Brasileirao 2025, en su mayor derrota en la historia del torneo.

"El Santos FC comunica la salida del técnico Cléber Xavier. El club agradece los servicios prestados y desea suerte en la secuencia de su carrera", divulgó el Peixe en un breve comunicado.

Cléber Xavier, de 61 años, fue anunciado como nuevo técnico del Santos a finales de abril, en lugar del portugués Pedro Caixinha, destituido por malos resultados. En total, Cléber Xavier dirigió el equipo paulista en 15 partidos, con 5 victorias, 4 empates y 6 derrotas.

El Peixe es decimoquinto en el Brasileirao con 21 puntos en 19 partidos disputados, dos unidades más que el Vitória, primer equipo en zona de descenso y que tiene un partido más.

Termina el partido. Vasco Da Gama 6-0 Santos.



Neymar llora. Su equipo está en riesgo de descenso. Y aunque el talento está ahí y haya destellos, Neymar no es el mismo de antes. Y él lo sabe. Duele



pic.twitter.com/XJ1PpGddWN — Juez Central (@Juezcentral) August 17, 2025

La derrota sufrida este domingo en el Morumbis (estadio del Sao Paulo, en el que el Santos actuaba como local) es la más abultada de la historia del Santos en el Brasileirao, así como la más amplia sufrida actuando como local, aunque no fue en su casa, el estadio Vila Belmiro.

También fue la mayor derrota del astro Neymar en toda su carrera. Ney jugó los noventa minutos este domingo y dejó el campo entre lágrimas tras la dura derrota.

"Sentimiento de mucha vergüenza, nunca había pasado por esto en mi vida. El lloro es de rabia, de todo. Lamentablemente, no consigo ayudar de todas las formas. Hoy fue una mierd@, esta es la realidad", dijo Neymar tras el partido.

O Santos Futebol Clube comunica a saída do técnico Cleber Xavier.



O clube agradece os serviços prestados pelo treinador e deseja sorte na sequência da carreira. pic.twitter.com/gbzTQj3kYe — Santos FC (@SantosFC) August 17, 2025

Posteriormente, en su perfil en Instagram, Neymar publicó una foto en blanco y negro cabizbajo con la frase "El Santos no merece esto".

La prensa brasileña asegura que el argentino Jorge Sampaoli, que ya dirigió al Peixe en 2019 y reside en Brasil, es la gran apuesta de la directiva santista para ocupar el cargo de entrenador.