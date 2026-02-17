(VIDEO) Vinicius denunció racismo y paralizó el juego en Lisboa

-

La ida de los playoffs de la UEFA Champions League entre el Benfica y el Real Madrid dejó una fuerte polémica en Lisboa, luego de un tenso episodio protagonizado por Vinícius Jr. en el segundo tiempo.

El delantero brasileño adelantó al conjunto merengue al minuto 50 con un golazo que silenció el estadio. Sin embargo, su celebración frente a la afición local generó la reacción inmediata de varios jugadores del equipo portugués, especialmente los sudamericanos Nicolás Otamendi y Luca Prestianni, quienes se acercaron para recriminarle su actitud.

Tras la acción, el árbitro decidió amonestar a Vinícius por su celebración, pero la situación escaló cuando el brasileño tuvo un cruce de palabras conPrestianni. El atacante del Real Madrid acusó al rival de haberle dicho la palabra "mono", lo que activó el protocolo antirracista de la UEFA.

El partido se detuvo durante aproximadamente ocho minutos mientras el cuerpo arbitral intentaba calmar los ánimos y dialogar con los futbolistas. Vinícius, visiblemente molesto, se negaba a continuar el encuentro, lo que obligó a la intervención del técnico del Benfica, José Mourinho, quien se acercó a conversar con el brasileño para intentar destrabar la situación.

La charla no cayó bien en el delantero del Real Madrid, quien incluso se dirigió al banquillo por unos instantes, generando incertidumbre sobre la continuidad del partido. Finalmente, tras varios minutos de tensión y conversaciones entre árbitros y jugadores, el encuentro pudo reanudarse.

El episodio dejó un ambiente cargado en el estadio y volvió a poner en el centro de la discusión los incidentes racistas en el fútbol europeo, un problema que la UEFA ha intentado combatir con protocolos cada vez más estrictos.