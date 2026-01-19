VIDEOS: Fuerte colisión queda grabada y deja un fallecido en Puerto Barrios, Izabal

Uno de los tripulantes falleció sobre la cinta asfáltica y su pareja fue trasladada a un centro asistencial gravemente herida.
Un fatal accidente sucedió la tarde de este lunes 19 de enero en el kilómetro 283 de la ruta al Atlántico, en el cruce a la aldea Entre Ríos, en Puerto Barrios, Izabal.
Cámaras de seguridad captaron el momento exacto del percance vial en el que se vio involucrada una pareja que iba a bordo de un vehículo de dos ruedas, quienes impactaron de frente con un tráiler.
En las imágenes se observa cuando un automóvil sale del cruce de manera precipitada y el conductor del vehículo de dos ruedas por evitar la colisión con el otro automotor, trata de desviarse, pero pierde el control.
Derivado a esto, se cambia a la vía donde circulaba el transporte pesado, el cual ya no pudo frenar a tiempo e impactó contra los dos tripulantes, ocasionándole la muerte a uno de ellos.
El fallecido fue identificado como: Marco Antonio Dublín, originario y residente de Morales, quien viajaba junto a su esposa, la cual fue trasladada gravemente herida al Hospital Nacional de Puerto Barrios.
Mira aquí los videos:
Desde otro ángulo se observa cuando los tripulantes salen expulsados y quedando sus cuerpos sobre la cinta asfáltica, mientras que otras personas corren a resguardarse y el tráiler colisiona después con otro vehículo estacionado al perder el control del mismo.
*Con información de Pablo Miguel/colaborador.