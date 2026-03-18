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Sismo de 5.2 sacude parte del territorio nacional este miércoles

  • Por Reychel Méndez
18 de marzo de 2026, 11:48
El sismo re registró a minutos del medio día de este miércoles. (Foto: Archivo/Soy502)

El sismo re registró a minutos del medio día de este miércoles. (Foto: Archivo/Soy502)

El sismo de este miércoles que tuvo una intensidad de 5.2 se registró a las 11:35.

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Este miércoles 18 de marzo se reportó un sismo en territorio nacional. Las autoridades indicaron que se localizó el epicentro en el departamento de Izabal.

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) indicó que el movimiento telúrico tuvo una magnitud de 5.2 grados y sucedió a las 11:35 horas.

El sismo tuvo una profundidad de 10.00 metros y no dejó personas lesionadas ni daños materiales.

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