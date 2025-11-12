¡Fiesta en el Aeropuerto! Así reciben los guatemaltecos a la Selección de Panamá

-

La Selección de Panamá arribará a Guatemala durante la tarde de este miércoles 12 de noviembre para disputar su partido frente a la Selección de Guatemala, encuentro que se realizará este jueves 13 de noviembre.

Decenas de guatemaltecos se hicieron presentes en las afueras del Aeropuerto Internacional La Aurora para recibir a la Selección de Panamá que disputará un partido decisivo contra Guatemala.

Los guatemaltecos acudieron para alentar a la Selección de Guatemala y demostrarles a los panameños que se adentraron en el territorio nacional en donde el apoyo a la Bicolor es palpable.

#VamosGuate aficionados de Guatemala reciben con algarabía a la selección de @fepafut en el aeropuerto La Aurora antes de partir a su hotel de concentración.



Video: José Luis Pos

Entre la algarabía y fiesta, algunos hasta quemaron cohetillos previo a que los panameños arriben al país. Luego, de que estos desciendan, serán trasladados en autobús hacia el Tikal Futura Hotel, en donde permanecerán previo a realizar el reconocimiento de cancha programado para la noche de este mismo miércoles.

Guatemala se juega la vida

Guatemala debe ganar su partido contra Panamá, previsto para realizarse este jueves 13 de noviembre a las 20:00 hora en el Estadio Manuel Felipe Carrera, ubicado en El Trébol, zona 3 de la Ciudad de Guatemala.

Si la Selección quiere clasificar al Mundial por vía directa debe ganar el partido contra Panamá y luego, derrotar también en el mismo escenario a Surinam, duelo que se realizará el próximo martes 18 de noviembre.