Lloviznas y fuertes vientos se esperan para este miércoles 5 de noviembre

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) alerta sobre la persistencia de bajas temperaturas, viento fuerte y lloviznas dispersas en el país.
El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología de Guatemala (Insivumeh) prevé para el amanecer de este miércoles 4 de noviembre viento de moderado a fuerte, nublados y lloviznas, sobre todo en la zona norte y sur del país.
En sectores montañosos o con cañones de Altiplano Central y Valles de Oriente, habrá nubosidad dispersa alternando con nublados parciales.
Asimismo, se espera la entrada de humedad desde ambos litorales 3 y Bocacosta, sin descartar lluvias o lloviznas dispersas en el resto del país.
Persistirán las bajas temperaturas durante la noche en los lugares más altos del Occidente y Altiplano Central.
Por otro lado, debido a los fuertes vientos, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) hacen un llamado a quienes circulan por las carreteras, debido a que el viento puede derribar árboles y vallas publicitarias.