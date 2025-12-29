Aeropuerto La Aurora y Mundo Maya reciben nuevos escáneres para control de seguridad

El valor unitario de los equipos de escaneo es de más de Q3 millones.
La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) informó sobre el arribo de nuevos equipos de escaneo para los controles de seguridad en las principales terminales aéreas del país.
Un total de cinco escáneres fueron destinados al Aeropuerto Internacional La Aurora (AILA) y dos al Aeropuerto Internacional Mundo Maya (AIMM), según indicaron las autoridades.
Estos equipos permitirán fortalecer los procesos de inspección, elevar los estándares de seguridad y agilizar el paso de los usuarios, "contribuyendo a una experiencia más eficiente y ordenada dentro de las terminales aéreas", señaló la DGAC.
Con la incorporación de esta tecnología se tendrán controles más modernos, confiables y acordes a las exigencias del tráfico aéreo actual, especialmente en temporadas de alta afluencia de pasajeros.
Los nuevos escáners optimizan los tiempos de revisión sin comprometer la seguridad, facilitando una atención más fluida en los puntos de control.
El valor unitario de este equipo tecnológico es de Q3,524,376.65, "siendo el resultado del compromiso del Estado de Guatemala con la mejora continua de los servicios aeroportuarios", agregó la DGAC.