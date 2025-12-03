Viento ligero y lloviznas: así estará el clima este jueves

El Insivumeh alerta sobre la presencia de neblina y posibles lloviznas en regiones del Caribe y la Franja Transversal del Norte. Se esperan bajas temperaturas y viento ligero en las áreas más altas.
Según el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), este jueves amanecerá con neblina y posibles lloviznas, sobre todo en las regiones del Caribe y la Franja Transversal del norte.
Se esperan bajas temperaturas en los lugares más altos del territorio nacional y viento ligero.
Por la tarde, la entrada de humedad desde ambos litorales provocará lluvias dispersas en gran parte del país.
Las bajas temperaturas persistirán por la noche y madrugada.