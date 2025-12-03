Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Viento ligero y lloviznas: así estará el clima este jueves

  • Por Jessica González
03 de diciembre de 2025, 14:35
El frío persistirá por la noche y madrugada. (Foto: archivo/Soy502)

El frío persistirá por la noche y madrugada. (Foto: archivo/Soy502)

El Insivumeh alerta sobre la presencia de neblina y posibles lloviznas en regiones del Caribe y la Franja Transversal del Norte. Se esperan bajas temperaturas y viento ligero en las áreas más altas.

OTRAS NOTICIAS: Allanan vivienda por desaparición de Claudia Rivas, trabajadora municipal

Según el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), este jueves amanecerá con neblina y posibles lloviznas, sobre todo en las regiones del Caribe y la Franja Transversal del norte. 

Se esperan bajas temperaturas en los lugares más altos del territorio nacional y viento ligero.

Por la tarde, la entrada de humedad desde ambos litorales provocará lluvias dispersas en gran parte del país.

Las bajas temperaturas persistirán por la noche y madrugada.

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar