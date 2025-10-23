Viento y nubosidad dispersa para este viernes 24 de octubre

¡Abrígate! El frío de la época comenzará a sentirse.
OTRAS NOTICIAS: Se registran 31 temblores en las últimas 24 horas en el territorio nacional
Para el amanecer de viernes 24 de octubre se esperan posibles nublados, sobre todo al sur de Petén, Caribe, norte de Valles de Oriente y algunas zonas de la Franja Transversal del Norte.
Asimismo, el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) pronostica nubosidad dispersa y vientos de ligeros a moderados en las demás regiones del país.
Para la tarde y noche se prevén lluvias locales y aisladas, con actividad eléctrica en el Caribe, Bocacosta, Franja Transversal del Norte, Valles de Oriente, Altiplano Central y sur de Petén.