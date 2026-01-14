El viento soplará a 40k/h este jueves 15 de enero

El ambiente estará templado durante el día, pero por la noche cambiará.
OTRAS NOTICIAS: Esta fue la última imagen publicada por la "Reina de los Desfiles Hípicos"
Para este jueves 15 de enero se prevén lluvias durante las primeras horas del día. El viento soplará del norte con velocidades entre 30 y 40 km/h.
Según el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh, habrá nublados parciales en las regiones del norte del país.
Por la tarde continuarán los nublados en las regiones del norte. El cielo estará despejado por la noche, pero el ambiente estará frío.
Por otro lado, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) alerta a todos aquellos que estén cerca del mar.