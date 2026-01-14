Versión Impresa
Esta fue la última imagen publicada por la "Reina de los Desfiles Hípicos"

  • Por Jessica González
14 de enero de 2026, 07:33
La joven fue quien hizo de los "Ramos Buchones" toda una tradición en los desfiles. (Foto: redes sociales)

La jinete publicó una última imagen desde el hospital. 

EN CONTEXTO: Fallece la "Reina de los Desfiles Hípicos" de Izabal

Lilly Ponce, mejor conocida como la "Reina de los Desfiles Hípicos", de Morales Izabal, falleció dejando una huella en su comunidad. 

La joven era una figura muy destacada de los desfiles hípicos y gracias a ella, los "Ramos Buchones" se hicieron famosos en los desfiles.

(Foto: redes sociales)
Era muy activa en redes sociales, donde contaba con cientos de seguidores. 

Según información preliminar, Ponce tenía problemas de salud y su última publicación la realizó desde el hospital.

Hasta ahora se desconocen las causas de su fallecimiento, pero muchos de sus seguidores siguen dejando mensajes de tristeza y consuelo para su familia.

