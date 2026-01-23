Versión Impresa
El viento volverá a soplar con fuerza este sábado

  • Por Jessica González
23 de enero de 2026, 15:20
Por la noche bajará la temperatura. (Foto: archivo/Soy502)

No se descartan heladas meteorológicas en distintos sectores del país.

Para este amanecer de sábado 24 de enero, se espera neblina y nubosidad dispersa hacia el norte y Caribe.

El cielo estará despejado, pero el viento norte soplará con fuerza en la ciudad capital.

Según el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), durante la tarde habrá un incremento en la temperatura.

Sin embargo, se esperan lluvias aisladas y de poca duración en casi todo el territorio nacional. 

Por la noche regresará el frío y no se descartan heladas.

