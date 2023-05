Los guatemaltecos que tendrán vigencia gratuita del pasaporte

Migración extiende vigencia del pasaporte de forma gratuita para este grupo de personas

El Instituto Guatemalteco de Migración (IGM) firmó un convenio con el Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex) para otorgar una vigencia del pasaporte de forma gratuita a residentes en Estados Unidos.

Hasta ahora, únicamente estaba disponible el pago para contar con una vigencia de 5 y 10 años para pasaporte (por un valor de US$ 85), tanto a nivel nacional como internacional. Sin embargo, con esta medida los residentes en el extranjero podrán extender la vigencia por año y medio y tres años.



Los connacionales podrán contar con el beneficio para 18 meses. Si necesita extender la vigencia del pasaporte por 3 años podrá pagar US$ 25, según el acuerdo entre las entidades.

De acuerdo con el portal del IGM, la tarifa regular para guatemaltecos en el extranjero es de US$ 65 ya sea para pasaportes de menores de edad o adultos. Pero no se detalla el tiempo de vigencia. Los requisitos son presentar el DPI, si no lo posee un certificado de nacimiento y realizar el pago descrito. En el caso del un menor de edad, debe ir acompañado con el DPI de los progenitores, junto al certificado de nacimiento del menor de edad.

#PasaportesGt | Autoridades firman convenio interinstitucional para la extensión de la vigencia del pasaporte en el exterior. ➡️ https://t.co/5mNedH1xCx pic.twitter.com/Hy2ZO6xJGu — Migración Guatemala (@MigracionGuate) May 19, 2023