Anuncian cierres viales en Villa Nueva por desfile hípico este domingo

La PMT Villa Nueva anunció cierres viales y desvíos de tráfico este domingo 23 de noviembre debido al Desfile Hípico, el cual iniciará a las 10:00 de la mañana.

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Nueva anunció que este domingo 23 de noviembre se realizará un Desfile Hípico que provocará una serie de cierres y desvíos vehiculares desde primeras horas del día.

La vocera de la PMT Villa Nueva, Dalia Santos, explicó que las restricciones buscan facilitar el paso de los participantes y garantizar la seguridad de los vecinos que asistirán al evento.

(Imagen: PMT Villa Nueva)

El desfile iniciará a las 10:00 de la mañana en la segunda garita del Mercado Concepción.

Desde allí, el desfile avanzará por la 16 avenida de la zona 4, continuará sobre la tercera calle y luego se desplazará por la 10 avenida.

El recorrido seguirá hacia la 4 calle, frente a la Municipalidad de Villa Nueva, para finalmente incorporarse a la 5 avenida y concluir en Hacienda San Isidro.

(Imagen: PMT Villa Nueva)

Como parte del operativo, los agentes de tránsito desviarán la circulación hacia calle Guillén y efectuarán cambios de ruta en la vía principal de la tercera calle, indicó Santos.

La PMT recomendó a los automovilistas planificar sus desplazamientos y utilizar vías alternas para evitar retrasos durante la jornada.