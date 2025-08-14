Villa Nueva emite normas para la circulación del transporte pesado

-

La comuna villanovana emite restricciones y otras regulaciones que serán obligatorias para la circulación de transporte pesado.

El Concejo Municipal de Villa Nueva emitió varias disposiciones con las que pretende regular el tránsito de transporte pesado en algunas zonas del municipio derivado de una mesa de diálogo con transportistas y autoridades gubernamentales.

Según el punto quinto del Acta Número 77-2025 que fue publicado en el Diario de Centro América, las disposiciones se toman luego que la comuna participara en una mesa de diálogo con transportistas, la Procuraduría de los Derechos Humanos y la Dirección General de Transportes.

Las disposiciones se dan luego que la Municipalidad de Villa Nueva participara en una mesa de diálogo con varios actores. (Foto: Municipalidad de Villa Nueva / Soy502)

Por lo tanto, el Concejo resolvió prohibir en horario de 24 horas de lunes a domingo la circulación de tráiler que remolquen plataformas, furgones, plataformas y grúas industriales que sean mayores a los 3.5 toneladas en los siguientes puntos:

De la 4a. calle y 14 avenida de la colonia Mario Alioto López Sánchez a la 15 avenida y 4a. calle de la zona 4 Colonia Linda Vista.

Cuesta de la colonia Marianita zona 6 de Villa Nueva.

Puente Prosperidad como ruta de conexión hacia colonias Búcaro, Mezquital, Villa Lobos que la misma se convierte en la 2a. avenida zona 12 y tiene entronque en la 50 calle o bulevar Cenma zona 12 de Villa Nueva.

La comuna también autorizó la circulación del transporte pesado de 3.5 toneladas en adelante exclusivamente en el horario de 21:00 horas a 4:00 horas de lunes a domingo "única y exclusivamente" en la 12 avenida y 6a. calle de la aldea Barcenas, zona 3 de Villa Nueva, ruta que conduce a Milpas Altas.

Además, se autorizó al transporte pesado la utilización de los retornos ubicados en el kilómetro 21 de la CA-9 Sur y el kilómetro 13.5 retorno a Villa Lobos y retorno a la Central de Mayoría en el puente de manera libre.

Las normas van dirigidas especificamente a el transporte pesado. (Foto: Municipalidad de Villa Nueva / Soy502)

El Consejo Municipal consideró una excepción a lo normado y es exclusivamente para las grúas que necesiten circular en dichos sectores y horarios para el retiro de algún vehículo con desperfectos, cuyos propietarios deberán comprobar a las autoridades que se dirigen a retirar un automotor.

Asimismo, se estipuló que cualquier conductor que transgreda las disposiciones municipales será multado con Q 500 "sin perjuicio de recibir las multas administrativas por algún hecho que perjudique el flujo vehicular o que ponga en riesgo la vida e integridad de las personas".

Según el Acta, las disposiciones aprobadas por el Consejo Municipal entrarán en vigencia a partir del 14 de agosto, día en el cual fueron publicadas en el Diario Oficial.