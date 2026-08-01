Un domingo soleado se espera este 2 de agosto

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No se descartan lluvias con actividad eléctrica en horas de la tarde en regiones del Sur y Centro del país.

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH) informó que para este segundo día de agosto se tendrá un clima cálido.

En el Altiplano Central y Valles de Oriente tendrá una mañana con un viento moderado.

Además, informó que en el día se tendrá alta radicación solar y temperaturas elevadas para el resto del país.

Por lo que INSIVUMEH hace un llamado a la población a evitar exponerse al sol por períodos prologados.

(Imagen vía: INSIVUMEH)

Sin embargo, por horas de la tarde cayendo la noche no se descarta la presencia de lluvias por el paso de la Onda del Este.

Este fenómeno climático fomentará en el país ingreso de humedad que provocará lluvias, especialmente en sectores montañosos y volcánicos.

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED) también recomienda evitar permanecer cerca de estructuras inestables, debido al riesgo de posibles caídas que puedan provocar accidentes. Además, aconseja conducir con precaución durante las lluvias.