¡Noche de Luna! Xelajú va por su primera gloria internacional

Es el fin del viaje, la culminación a una Copa Centroamericana 2025, llena de éxtasis y drama para Xelajú, que este miércoles (8:00 p. m.) en el estadio Cementos Progreso contra el Alajuelense tiene en juego poner un broche dorado conquistando su primera gloria internacional y bañar sus calles de luna.

Camisolas rojas y azules abarrotarán la zona 6 capitalina y miles más a unos 196 kilómetros al oeste, impulsados por el empate de la ida 1-1 en Costa Rica, con el portero Rubén Silva como héroe al atajar dos penales y dejar servida la llave para una proclamación en un estadio ajeno que han sabido conquistar.

Los chivos no se han inmutado para nada al tener enfrente a los bicampeones manudos, que con todo y jugadores mundialistas como Joe Campbell, Celso Borges y hasta el técnico Óscar Ramírez, se toparon con Silva, y ven comprometido mantener el reinado en la región.

El timonel Amarini Villatoro y sus dirigidos están en un buen momento, pese a los altibajos sufridos en el torneo Apertura, en donde lograron meterse en la pelea por el título como el sexto mejor, por lo que en pleno mes de festividades aspiran a un regalarse un doblete.

La confianza de sacar adelante la tarea recae no solo en un agigantado Silva, sino en la visión de Jesús "Chucho" López, también con estrella de goleador, en la solvencia de Jorge Aparicio, o en la eficacia de los atacantes Romario da Silva, Yilton Díaz o Pedro Báez.

Los liguistas, en su pasada conquista, saldaron un resultado similar (1-1) contra el Real Estelí y fueron a hacer la hazaña a Nicaragua (2-1), pero al rebaño en este certamen en sus noches de pena lo ha acompañado la luna de las remontadas sobre la campana.

No hay gloria sin sufrimiento. Lo vivió en carne propia el cuadro altense, superando a San Miguelito en la prórroga de cuartos de final y a Real España, primero forzándolo al alargue con un tanto agónico y luego batiéndolo en penales, en semifinales. Este miércoles va por la estocada final.