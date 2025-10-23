Villeda aún no asume como ministro de Gobernación, así fue visto en Tribunales

-

A casi una semana de su nombramiento como ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda aún no es juramentado.

Marco Antonio Villeda dejó de ser juez, de manera temporal, luego que la Corte Suprema de Justicia, le otorgara, el 22 de octubre, una licencia para ausentarse de sus labores sin goce de salario.

El permiso fue solicitado por Villeda, ya que el 17 de octubre pasado, el presidente Bernardo Arévalo, lo nombró como ministro de Gobernación en sustitución de Francisco Jiménez.

Hasta el momento, Villeda no ha sido juramentado por autoridades del Gobierno de Guatemala. Esta mañana fue visto en la sede del Tribunal Octavo, en el cual estaba asignado.

Villeda, indicó que no daría declaraciones y se retiró de la Torre de Tribunales. Esto obedece a que está a la espera de su juramentación.

Marco Antonio Villeda asumirá como ministro de Gobernación. Esta mañana estuvo en la sede del Tribunal Octavo, en el cual estaba asignado.



Ayer, la CSJ le otorgó licencia, dejará de ser juez y será juramentado como ministro de Estado.



Video: @WilderLSoy502 pic.twitter.com/LXKBKOwbIq — Dulce Rivera (@drivera_soy502) October 23, 2025

30 años de ser juez

Villeda ha sido juez por más de 30 años. Fue juez Internacional de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad de Honduras y magistrado de Apelaciones de la Sala de Mayor Riesgo y Extinción de Dominio.

Entre su hoja de vida también destaca que fue juez de extinción de dominio, catedrático universitario, es abogado y notario, posee una maestría en Derecho Penal y estudios de doctorado en Ciencias Políticas y Sociología.

Mientras estuvo en el Juzgado de Extinción de Dominio, conoció y extinguió bienes a narcotraficantes, políticos, crimen organizado y otros.

Villeda Sandoval ha sido dos veces candidato a fiscal general y en el 2010 logró integrar la lista de seis perfiles para ser el jefe del Ministerio Público (MP).

(Foto: Wilder López/Soy502)

(Foto: Wilder López/Soy502)

Jiménez abandonó el país

El MP está pendiente del momento en que Francisco Jiménez deje el cargo como ministro de Gobernación. Esto debido a que lo estarían acusando dentro del caso por la fuga de los 20 pandilleros del Barrio 18.

Jiménez renunció y el presidente le aceptó su salida el 15 de octubre, pero el 17 de octubre, cuando el MP realizó allanamientos y solicitó órdenes de captura en contra de funcionarios del Sistema Penitenciario, el Gobierno informó que aún estaba en funciones.

Debido a que Jiménez goza de inmunidad por ser ministro, la Fiscalía ha estado solicitando información al Gobierno de Guatemala para saber si sigue o no en el cargo.

"Hasta el día de ayer él seguía en funciones. Cada día se envían oficios para establecer que ya no goza de inmunidad, esto con la finalidad de poder solicitar lo que corresponde ante el órgano jurisdiccional", informó el MP.

El 20 de octubre, Jiménez daría un mensaje a la nación, pero este ya no lo hizo. En un medio de comunicación escrito aseguró que se entregaría a la justicia.

Fuentes aseguran que Jiménez salió el miércoles 22 de octubre de Guatemala por El Salvador.