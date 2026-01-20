Vino del Abuelo transforma el níspero en un producto artesanal exportable

-

El Vino del Abuelo transforma el níspero en vinos artesanales con 15 sabores distintos. Su elaboración cuidadosa y su presencia en festivales y mercados internacionales destacan la riqueza cultural y el valor económico de San Juan del Obispo.

Si deseas probar una bebida agradable y refrescante para tu paladar, el Vino del Abuelo te ofrece 15 sabores distintos de vinos hechos con níspero, fruto de gran valor que predomina principalmente en la comunidad de San Juan Del Obispo, en La Antigua Guatemala.

Su propietario, Pedro Chacón Sicán, señala que fue un camino tortuoso de casi diez años llegar a encontrar el toque perfecto para un producto que ahora ha viajado a España, Suiza, Bélgica y Francia, entre otros países alrededor del mundo.

El níspero es una fruta que llegó hace 100 años a San Juan del Obispo. (Foto: Carlos Vicente/Colaborador)

"En un principio nos hacía falta ciertos conocimientos y echamos a perder cientos de productos, pero en el camino se nos pusieron personas versadas en el vino y nos indicaron cuál era nuestro error", expresa el propietario. De esta manera dieron con los métodos que les permitieron posicionarse en el mercado local y sobresalir en la edición anual del Festival del Níspero.

Cada botella del Vino del Abuelo refleja un proceso cuidado, tradición y dedicación familiar, convirtiéndose en una opción para quienes buscan sabores diferentes y auténticos.

Año con año, el Vino del Abuelo destaca en el Festival del Níspero. (Foto: Carlos Vicente/Colaborador)

Otros productos

La familia de Pedro Chacón también fabrica otros productos para el consumo a base de hierbas, flores, especias y otras frutas. En temporada turística, varios extranjeros visitan el negocio de Sicán, ubicado en la calle principal de San Juan del Obispo.

"Gracias a Dios, vienen de todas partes a traer nuestros productos, la cual nos da una gran satisfacción y es una bendición para nuestras familias", manifestó don Pedro.

El fruto es apetecido a nivel regional por su sabor. (Foto: Carlos Vicente/Colaborador)

Los precios de los vinos varían según su tamaño, la botella grande tiene un valor de Q90, la mediana Q60 y la pequeña Q50. La sede del Vino del Abuelo está instalada a dos calles de la aldea, justo donde se encuentra el Palacio Arzobispal.

El trabajo de don Pedro Chacón y su familia demuestra cómo un producto local puede trascender fronteras, generar ingresos para la comunidad y atraer visitantes interesados en la cultura y la gastronomía.

El Vino del Abuelo es apetecido por su sabor. (Foto: Carlos Vicente/Colaborador)

A tener en cuenta

El mercadólogo Fernando Guillén señaló que es importante enfocarse en la calidad técnica, el cumplimiento normativo del país y una estrategia que realce la propuesta de valor, de elaborar vinos artesanales.

"Se puede utilizar la fruta disponible en la región para crear sabores únicos y exóticos que lo diferencien de los vinos de uva tradicionales", explicó.

El comercio local se beneficia con los productos elaborados con níspero. (Foto: Carlos Vicente/Colaborador)

Al buscar el nicho de mercado, se debe enfocar en consumidores que buscan experiencias nuevas, productos artesanales y con valor agregado, como aquellos que aprovechan las frutas por su contenido nutricional.

"Hay que contar la historia de la fruta, su origen y el proceso artesanal detrás de cada botella; esto genera una conexión emocional y asegura la fidelidad del cliente", detalló Guillén.

Para comercializarlo, se debe tomar en cuenta los canales de venta directa. "Considerá vender a través de mercados de agricultores, tiendas gourmet, tu propia página web o redes sociales; esto permite un control total sobre la experiencia del cliente y maximiza márgenes", explicó.

El fruto contribuye con la promoción turística de la comunidad. (Foto: Carlos Vicente/Colaborador)

Beneficio para todos