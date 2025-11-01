Violencia en San Cristóbal: guardia muere en ataque armado en ingreso a residencial

Un incidente armado se registró la noche del viernes en la Ciudad San Cristóbal, zona 8 de Mixco, el cual cobró la vida de un guardia de seguridad privado.
Un ataque armado se registró la noche de este viernes en el ingreso al residencial Panorama, en ciudad San Cristóbal, en zona 8 de Mixco.
En el lugar de los hechos, quedó un guardia de seguridad privado sin vida, quien presenta heridas de arma de fuego, según indicaron los Bomberos Voluntarios.
Socorristas dieron aviso a las autoridades correspondientes, quienes investigarán el motivo del crimen ocurrido este 31 de octubre.
De momento, no se ha confirmado la identidad de la víctima, quien se encuentra en la vía pública, a unos metros de la garita de dicha colonia.